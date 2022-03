O πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε την επίθεση στο προάστιο του Τελ Αβίβ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει την χθεσινή επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων σε προάστιο του Τελ Αβίβ και αποδίδεται από τις ισραηλινές αρχές σε Παλαιστίνιο από τη Δυτική Όχθη.

«Η δολοφονία Παλαιστινίων και Ισραηλινών αμάχων απλώς επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς όλοι προσπαθούμε να επιτύχουμε σταθερότητα», ανέφερε ο Αμπάς σε δήλωση που μεταδόθηκε από το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης ενόπλου σε προάστιο του Τελ Αβίβ. Ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε πέντε ανθρώπους στο Μπνέι Μπρακ, ένα προάστιο στο οποίο διαμένουν κυρίως υπερορθόδοξοι Εβραίοι, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση, διακρίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας, οπλισμένος με τυφέκιο, να περιπλανιέται σε έναν δρόμο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυροβολούσε προς τα μπαλκόνια διαμερισμάτων και κατά περαστικών και διερχόμενων αυτοκινήτων.

