Ζελένσκι και Ντούντα απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της σφαγής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Οι πρόεδροι της Ουκρανίας και Πολωνίας τίμησαν την μνήμη των Πολωνών που σφαγιάσθηκαν από Ουκρανούς εθνικιστές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που είχε αποτελέσει πηγή έντασης μεταξύ των συμμάχων χωρών.

Η Βαρσοβία σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των πιο ένθερμων υποστηρικτών του Κιέβου μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα το 2022.

Ωστόσο, η σφαγή της Βολίνια, πριν από 80 χρόνια, στην οποία σύμφωνα με τους ιστορικούς δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί αφανίσθηκαν, εξακολουθούσε να απασχολεί τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που έγινε πιο αισθητό ενόψει της επετείου της 11ης Ιουλίου, μιας από τις πιο αιματηρές ημέρες μιας σειράς δολοφονιών που έλαβαν χώρα από το 1943 έως το 1945.

Τηλεοπτικά στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν σήμερα έδειξαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και τον Πολωνό ομόλογο του Αντζέι Ντούντα να παρακολουθούν σήμερα το πρωί σε εκκλησία στην πόλη Λούτσκ της δυτικής Ουκρανίας την επιμνημόσυνο δέηση για τα θύματα της τότε σφαγής.

Οι Πολωνοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι έως 12.000 Ουκρανοί σκοτώθηκαν επίσης στις πολωνικές επιχειρήσεις αντιποίνων.

«Μαζί αποτίουμε φόρο τιμής σε όλα τα αθώα θύματα της Βολίμνια! Η μνήμη μας ενώνει!», έγραψε το γραφείο του Ντούντα στο Twitter. «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

