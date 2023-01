Ο πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκε με τη Δανή πρωθυπουργό Φρεντερίκσεν στην περιοχή του Μικολάιφ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συνάντησε τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντερίκσεν στην περιοχή Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από το γραφείο του Ζελένσκι φαίνεται ο πρόεδρος να ανταλλάσσει χειραψία με τη Φρεντερίκσεν σε ένα χιονισμένο δρόμο πριν εισέλθουν σε νοσοκομείο όπου συνάντησαν στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά την ρωσική εισβολή.

Zelenskyi met with the Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen and visited wounded Ukrainian soldiers in one of the hospitals in Mykolaiv. He also awarded employees working there. pic.twitter.com/c8oR533gmR — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2023

«Είναι σημαντικό για τους πολεμιστές μας να μπορούν να έχουν σωματική αλλά επίσης και ψυχολογική αποκατάσταση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Είμαι ευγνώμων για όλους τους υγειονομικούς εργαζομένους που φροντίζουν για την υγεία των υπερασπιστών μας. Τους εύχομαι γρήγορη ανάρρωση!».

Το γραφείο του Ζελένσκι δεν έδωσε άμεσα λεπτομέρειες για τις συνομιλίες του με τη Φρεντερίκσεν.

Zelensky: “Together with Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen, we paid a visit to the wounded Ukrainian defenders in a hospital in Mykolaiv.

I am grateful to all the medical workers who care about the health of our defenders. I wish them a speedy recovery!” pic.twitter.com/1N7Po5q7S4 — Albina Fella 🐆 ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇫🇮🇸🇪 (@albafella1) January 30, 2023

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συνάντησε τοπικούς αξιωματούχους στην περιοχή του Μικολάιφ, που έχει δεχθεί πολλές φορές επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις από τότε που ξεκίνησε η εισβολή πριν από 11 μήνες.

❗️Ukraine’s Zelensky Meets With Danish Prime Minister In Southern Ukraine



Vladimir Zelensky met with Mette Frederiksen during a trip to the southern town of Nikolaev on Monday.



Zelensky’s office gave no immediate details of his discussion with the Danish politician. pic.twitter.com/B6D8B991sw — Immanuel Debessay (@Immanue57510117) January 30, 2023

«Η περιοχή ανθίσταται ηρωικά σε όλες τις επιθέσεις των τρομοκρατών (των ρωσικών δυνάμεων). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχα συνάντηση για τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Αξιολογήσαμε….την κατάσταση των ενεργειακών υποδομών της περιοχής, τα μέσα της προστασίας της και τον ρυθμό αποκατάστασης», δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο Ζελένσκι αναφορικά με τη συνάντηση με τοπικούς αξιωματούχους. «Συζητήσαμε την επιχειρησιακή κατάσταση στη νότια Ουκρανία, τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones».