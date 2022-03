Ο Ζελένσκι ζήτησε περαιτέρω στήριξη από τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε για περαιτέρω στήριξη στην Ουκρανία από τη Βρετανία με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και ότι συζήτησε για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Συνεχίζεται ο διάλογος με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Ενημερώθηκαν για τα νέα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του λαού», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνομιλίες που είχε.

Continued dialogue with the leaders of the UK & France. Informed about new crimes of Russia against 🇺🇦 people. Further support for 🇺🇦 was discussed with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. We also focused on peace talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. We must stop the war. #StopRussia