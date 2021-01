Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταδικάζει την «άνευ προηγουμένου επίθεση » εναντίον των αμερικανικών θεσμών

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταδίκασε την «επίθεση άνευ προηγουμένου» εναντίον των αμερικανικών θεσμών μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη διακοπή της διαδικασίας κύρωσης από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.