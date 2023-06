Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παίζει μπάσκετ στο προεδρικό συγκρότημα

Μετά από μια κουραστική προεκλογική περίοδο, αλλά και τις περιπέτειες με την υγεία του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να αθληθεί εντατικά.

Έτσι το… έριξε στο μπάσκετ, όπως φαίνεται και από το βίντεο που τραβήχτηκε το προεδρικό συγκρότημα, με τον Τούρκο πρόεδρο να σκοράρει …κατά ριπάς.

Μάλιστα ο Ερντογάν εμφανίζεται στο εν λόγω βίντεο να χειρίζεται άψογα την μπάλα, να τρέχει από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, να σκοράρει και να το διασκεδάζει σαν... μικρό παιδί, με συμπαίκτες και αντιπάλους. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με βουλευτές και άλλους συναδέλφους του στην περιοχή Μπεστεπέ της Άγκυρας, μέσα στο άλσος Ατατούρκ.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan played basketball with MPs and other colleagues at the presidential complex in Ankara on the third day of Eid al Adha pic.twitter.com/yH3ljhoumi