Ο Ρώσοι σφυροκοπούν συνοικίες του Κιέβου - Τέσσερις νεκροί στο Ζίτομιρ

Δοκιμάζεται σκληρά το Κίεβο τα ξημερώματα της Τετάρτης με το ρωσικό πυροβολικό να σφυροκοπά με σφοδρότητα πολλές περιοχές του Κιέβου και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας βομβαρδίζονται ανελέητα.

Τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και στην πόλη Βισνέβ, 30 λεπτά μακριά από το Κίεβο.

4 big booms in quick succession close to me. #Russia is now bombing or shelling a quiet residential neighborhood of #Kyiv.