Ο συντηρητικός μεγαλοεκδότης Μέρντοκ «αδειάζει» τον Τραμπ

«Δεν υπήρξε ρεπουμπλικανικό κύμα στις ενδιάμεσες εκλογές και γι’ αυτό φταίει ο Ντόναλντ Τραμπ»: οι τίτλοι των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης της οικογένειας Μέρντοκ δεν αφήνουν πολλές αμφιβολίες πως ξεκίνησε ένα νέο επεισόδιο σε μια σχέση που έχει βιώσει τα πάνω της και τα κάτω της.

«Ο Τραμπ είναι ο πιο μεγάλος χαμένος του ρεπουμπλικανικού κόμματος», ήταν ο τίτλος του κύριου άρθρου της Wall Street Journal, οικονομικής εφημερίδας που ανήκει στη News Corp, τον όμιλο του αυστραλοαμερικανού μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοκ, 91 ετών.

Όσο για το περιεχόμενο, δεν ήταν πιο κολακευτικό. «Μετά την απρόσμενη νίκη του το 2016 απέναντι στην πολύ αντιδημοφιλή Χίλαρι Κλίντον, ο κ. Τραμπ έχει απολογισμό εκλογικών ηττών και μόνο».

«Οδήγησε τους ρεπουμπλικάνους από φιάσκο σε φιάσκο», κατά το ίδιο σχόλιο της WSJ, που υπογράμμισε πως οι υποψήφιοι που υποστήριξε δημόσια «απέτυχαν στις κάλπες σε πολιτείες που ξεκάθαρα μπορούσε να κερδίσει» το GOP, όπως η Πενσιλβάνια ή το Νιου Χαμσάιρ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μέσα ενημέρωσης της οικογένειας Μέρντοκ παίρνουν τις αποστάσεις τους από τον πρώην πρόεδρο και μεγιστάνα των ακινήτων. Είχε ήδη επικριθεί με σφοδρότητα από την Wall Street Journal, έπειτα από την αιματηρή έφοδο οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον την 6η Ιανουαρίου 2021.

Όμως αυτή τη φορά, «είναι καιρός ο Τραμπ να εγκαταλείψει την πολιτική», σχολίασε αρθρογράφος της New York Post, της ταμπλόιντ εφημερίδας της News Corp, η οποία αποπαίρνει τον Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν όσο και τους Δημοκρατικούς, τους οποίους σφυροκοπεί καθημερινά.

Το πρωτοσέλιδο της Post την Πέμπτη καταλάμβανε ολόκληρο καρικατούρα του κ. Τραμπ καθώς πάει να πέσει από τούβλινο τοίχο, αναφορά στο τείχος που υποσχόταν να υψώσει στα σύνορα με το Μεξικό για να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση, αλλά τελικά «δεν έχτισε».

Μια ημέρα νωρίτερα, η εφημερίδα έβαζε στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία του κυβερνήτη της Φλόριντας, Ρον ΝτεΣάντις, με μια κόρη του στην αγκαλιά και τίτλο «DeFUTURE». Προσφέροντας απροκάλυπτα υποστήριξη σε αυτόν που θεωρείται ο πιο ισχυρός δυνητικός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

