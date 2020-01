Ο στρατός του Χαφτάρ υποστηρίζει ότι κατέρριψε τουρκικό drone

Σύμφωνα με τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) του Στρατάρχη Χαφτάρ drone τουρκικής κατασκευής καταρρίφθηκε έξω από την Τρίπολη.

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense. in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/50rEMDuebb

Όπως αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter το drone ανήκει στον στρατό του Σάρατζ. Όπως επισημαίνει ο LNA: «το drone είναι τύπου TB2, το οποίο μπορεί να έχει στο φτερό του τη σημαία της Λιβύης, ωστόσο αυτό δεν το κάνει λιβυκό».

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN