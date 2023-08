Ο τυφώνας Χανούν «σαρώνει» την Ιαπωνία - Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Ο τυφώνας Χανούν έπληξε σήμερα για δεύτερη διαδοχική ημέρα με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους τις νοτιοδυτικές ιαπωνικές νομαρχίες Οκινάουα και Καγκοσίμα στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ κινείται τόσο αργά ώστε οι καταστροφικές συνέπειές του μπορεί να παραταθούν.

Ο Χανούν, το όνομα του οποίου σημαίνει «αρτόκαρπος» στα ταϊλανδικά, κατευθύνεται από νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) αργά προς τα βορειοδυτικά στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα και ριπές έως και 234 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία προσθέτοντας ότι δεν προβλέπει πλέον ότι θα πλήξει άμεσα την Κίνα.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Οκινάουα έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της έπιασε φωτιά από τα κεριά που χρησιμοποιούσε επειδή είχε κοπεί το ρεύμα, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Νεκρός είναι επίσης ένας άνδρας ηλικίας άνω των 90 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε ένας χώρος στάθμευσης.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι τραυματίσθηκαν στις νομαρχίες Οκινάουα και Καγκοσίμα, πρόσθεσε το NHK.

A powerful typhoon slammed Okinawa and other islands in southwestern Japan with high winds and heavy rain.



At least one person was killed and several were injured, according to local reports.



Latest world news: https://t.co/Av2TSbA1gI pic.twitter.com/Xnco08PQPV