Ο Ερντογάν έκανε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε το εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19 σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, με στόχο να καθησυχάσει κάθε αμφιβολία των πολιτών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

#BREAKING Turkish President Erdogan receives jab of China's COVID-19 vaccine at hospital in capital Ankara