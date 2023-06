Ο Τραμπ ακούγεται σε κασέτα του CNN να συζητά στρατιωτικά μυστικά σε γκολφ - κλαμπ στο Νιου Τζέρσεϊ

Ένα ηχητικό απόσπασμα βγήκε στη δημοσιότητα με τον Ντόναλντ Τραμπ να συζητά μυστικά έγγραφα που δεν είχε αποχαρακτηρίσει στο κλαμπ του γκολφ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ τον Ιούλιο του 2021, παρέχοντας νέα στοιχεία ότι ο πρώην πρόεδρος γνώριζε για τις κατάλληλες διαδικασίες αποχαρακτηρισμού.

Η ηχογράφηση, την οποία εξασφάλισε το CNN, περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες από μια συνομιλία που αποτελεί κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο στην κατηγορία του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ κατά του Τραμπ για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών. Περιλαμβάνει μια στιγμή που ο Τραμπ φαίνεται να δείχνει ότι κρατούσε ένα μυστικό έγγραφο του Πενταγώνου με σχέδια να επιτεθεί στο Ιράν.

Το επεισόδιο είναι ένα από τα δύο που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, όπου οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ έδειξε απόρρητες πληροφορίες σε άλλους που δεν είχαν άδεια ασφαλείας, ανέφερε το CNN.

Στη συνομιλία, ο Τραμπ συνομιλεί με ανθρώπους που βοηθούν τον πρώην αρχηγό του προσωπικού του Μαρκ Μίντοους να γράψει ένα βιβλίο. Η βοηθός του, Margo Martin, μαγνητοσκοπούσε τακτικά συνομιλίες με συγγραφείς για να βεβαιωθεί ότι εξιστορούσαν με ακρίβεια τις παρατηρήσεις του.

Σύμφωνα με την ηχογράφηση που μεταδόθηκε στο CNN, ο Τραμπ αναφέρεται στο έγγραφο και στο απόρρητο καθεστώς του.

«Αυτά είναι τα χαρτιά», λέει ο Τραμπ στην ηχογράφηση, ενώ συζητά τα σχέδια επίθεσης του Πενταγώνου, ένα απόσπασμα που δεν περιλαμβανόταν στο κατηγορητήριο.

«Αυτό έγινε από τον στρατό και μου δόθηκε», συνεχίζει ο Τραμπ, προτού σημειώσει ότι το έγγραφο παρέμεινε απόρρητο. «Δείτε ως πρόεδρος θα μπορούσα να το είχα αποχαρακτηρίσει», λέει. «Τώρα δεν μπορώ, ξέρεις, αλλά αυτό είναι ακόμα μυστικό».

