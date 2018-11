Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με... ατάκα του Game Of Thrones, κι αυτό δεν αρέσει στους ηθοποιούς

«Οι κυρώσεις έρχονται», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, παραφράζοντας την εμβληματική φράση της δημοφιλούς σειράς "Game of Thrones" για να χαιρετίσει την επικείμενη επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, που είχαν αρθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα πυρηνικά του 2015, από την οποία η Ουάσιγκτον κατόπιν αποχώρησε.Στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε, χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο, μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται να περπατάει, φορώντας μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, με το κεφάλι στο πλάι και τη φράση «Οι κυρώσεις έρχονται» (Sanctions are coming, στα αγγλικά) σε μια αναφορά του "Winter is coming" (Ο χειμώνας έρχεται), του τίτλου του πρώτου επεισοδίου της σειράς blockbuster.Στην αφίσα διευκρινίζεται ότι οι κυρώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή την 5η Νοεμβρίου. Σε μια άλλη αναφορά στο "Game of Thrones", τα "O" έχουν τρεις κάθετες λωρίδες.Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν άργησε να αντιδράσει, επίσης στο Twitter.«Πώς λέμε διαστρέβλωση ενός σήματος κατατεθέν στη γλώσσα Ντοθράκι;» διερωτήθηκε η HBO. (Η γλώσσα Ντοθράκι είναι η φανταστική γλώσσα που μιλάει η βασίλισσα Ντενέρις Ταργκάριεν και ο λαός της).Αλλά και δύο πρωταγωνιστές της σειράς διατύπωσαν τη δυσφορία τους για την πρωτοβουλία του προέδρου να την επικαλεστεί.«Αηδία» απάντησε λακωνικά η Σόφι Τέρνερ ή Σάνσα Σταρκ στο "Game of Thrones"— κάτω από το μοντάζ που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.Η Μέισι Ουίλιαμς ή Άρια στη σειρά επαναπροώθησε το μήνυμα του προέδρου, με το σχόλιο «Όχι σήμερα».