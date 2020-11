Ο Τραμπ απολύει τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε, το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, την απόλυση του υπουργού Άμυνας, Μαρκ Έσπερ.

Επικεφαλής του Πενταγώνου, ως ασκών χρέη υπουργού, αναλαμβάνει ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο μέχρι σήμερα διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (NCC).

«Ο Μαρκ Έσπερ απολύθηκε. Τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Κρίστοφερ Σ. Μίλερ, ο αξιοσέβαστος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (ο διορισμός του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία) θα είναι ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας, με άμεση ισχύ», πρόσθεσε.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.