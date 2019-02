Ο Τραμπ κατηγορεί τους New York Times ότι είναι ο «εχθρός το λαού»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε σήμερα τους New York Times «εχθρό του λαού», έπειτα από ένα άρθρο όπου τον κατηγορούσαν για παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, με τον ιδιοκτήτη της αμερικανικής εφημερίδας να απαντά αμέσως στον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνα» τα λεγόμενά του .



«Οι πληροφορίες των New York Times είναι ψευδείς» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



«Είναι οι πραγματικοί ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!» συμπλήρωσε, χρησιμοποιώντας μια έκφραση την οποία έχει επανειλημμένως επιλέξει σε τοποθετήσεις του εναντίον αμερικανικών ΜΜΕ.



Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναφερόταν σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε χθες, όπου απαριθμούνταν οι ελιγμοί που φέρεται να έκανε ο μεγιστάνας επιχειρώντας να κηλιδώσει τις δικαστικές έρευνες σε βάρος του ή να τις πάρει εμμέσως υπό τον έλεγχό του.



Σύμφωνα με τους New York Times, ο Νεοϋορκέζος δισεκατομμυριούχος είχε μεταξύ άλλων ζητήσει από τον προσωρινό υπουργό Δικαιοσύνης Μάθιου Ουίτακερ να θέσει επικεφαλής μιας έρευνας έναν εισαγγελέα που θεωρείται θετικά διακείμενος στο πρόσωπό του.



«Η έκφραση "εχθρός του λαού" δεν είναι μονάχα ψευδής, είναι επικίνδυνη» απάντησε ο Α.Τζ. Σάλζμπεργκερ, ο διευθυντής έκδοσης των New York Times, σε ένα δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ομίλου.



«Όπως το έχω άμεσα πει επανειλημμένως στον πρόεδρο Τραμπ» πρόσθεσε, «υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι αυτή η εμπρηστική ρητορική ενθαρρύνει τις απειλές και τη βία εναντίον των δημοσιογράφων, στις ΗΠΑ και αλλού».



Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τους New York Times ότι δεν ζήτησαν τη γνώμη του για τους ισχυρισμούς περί παρέμβασης, κάτι που αρνήθηκε μία εκ των συντακτριών, η Μάγκι Χάμπερμαν.



Πάντα μέσω Twitter, ο δισεκατομμυριούχος καταφέρθηκε επίσης κατά της Washington Post, χαιρετίζοντας την απόφαση ενός μαθητή Λυκείου από το Κεντάκι να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της εφημερίδας.



Ο Νικ Σάντμαν κατηγορεί τη "WaPo" ότι τον παρουσίασε, εσφαλμένα, ως τον βασικό υπεύθυνο για μια συμπλοκή μεταξύ μιας ομάδας μαθητών κι ενός Ινδιάνου ακτιβιστή, στα μέσα Ιανουαρίου, στην Ουάσιγκτον. Το βίντεο με το περιστατικό έγινε σύντομα viral.



Ο μαθητής ζητά από την εφημερίδα το ποσό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για δυσφήμιση και δημοσίευση ψευδών πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπό του.



«Πήγαινε να τους πιάσεις, Νικ» τουίταρε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Fake News!».