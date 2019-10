Ο Τραμπ παρομοιάζει την εισβολή των Τούρκων στη Συρία με καβγά παιδιών σε σχολείο

Στην εισβολή των Τούρκων στη Συρία την οποία παρομοίασε με καβγά παιδιών σε σχολείο αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ντάλας ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας για 120 ώρες στη Συρία ο Ντ. Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Ορισμένες φορές πρέπει να τους αφήσεις να τσακωθούν για λίγο. Ορισμένες φορές πρέπει να τους αφήσεις. Είναι σαν δύο παιδιά σε μια αυλή, πρέπει να τα αφήσεις να τσακωθούν και στη συνέχεια να τα χωρίσεις».



Χαρακτηρίζοντας «αρκετά άγριες» τις μάχες στη βόρεια Συρία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επεσήμανε: «Δεν είναι πλάκα να έχεις σφαίρες να σφυρίζουν παντού. Πήγαμε εκεί και είπαμε ότι θέλουμε εκεχειρία».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

WATCH: President Trump on Turkey attacking the Kurds: "Sometimes you have to let them fight, like two kids in a lot. You have to let them fight, and then you pull them apart!" pic.twitter.com/OZAxslo0xZ