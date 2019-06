«Η Ρωσία μας ενημέρωσε ότι απέσυρε το προσωπικό της από τη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τη Μόσχα την αποχώρηση των περισσοτέρων μελών του ρωσικού προσωπικού που βρισκόταν στη Βενεζουέλα για να στηρίξει την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

«Η Ρωσία μας ενημέρωσε ότι απέσυρε την πλειονότητα του προσωπικού της από τη Βενεζουέλα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter o Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.