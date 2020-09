Ο Τραμπ πρότεινε στην πρώην εκπρόσωπο Τύπου του να… κοιμηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν «για το καλό της ομάδας»

Για «το καλό της ομάδας», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προέτρεψε την πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, να… κοιμηθεί με τον ηγέτη της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με τη Σάντερς, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της έκλεισε το μάτι στο περιθώριο συνόδου στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018 και ο Τραμπ της είπε να πάει στη Βόρεια Κορέα και να κοιμηθεί μαζί του για το καλό της ομάδας.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην έπεσε!» αστειεύτηκε ενθουσιασμένος ο Τραμπ, σύμφωνα με τη Σάντερς, που προβαίνει στις εν λόγω αποκαλύψεις στο βιβλίο της, Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη Τρίτη.

Σχετικά με το περιστατικό με τον Κιμ, τον οποίο ο Τραμπ φρόντισε επιμελώς κατά τα πρώτα δύο χρόνια της προεδρίας του, η Σάντερς περιγράφει μια συνάντηση στη σύνοδο της Σιγκαπούρης στην οποία ο δικτάτορας «απρόθυμα» δέχτηκε μία καραμέλα Tic Tac από τον Τραμπ, ο οποίος «φύσηξε δραματικά στον αέρα για να καθησυχάσει» τον Κιμ ότι ήταν «απλώς μια μέντα» και όχι μια κάψουλα δηλητηρίου.

Οι δύο άνδρες μίλησαν επίσης για αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο των γυναικών. Τότε, γράφει η Σάντερς, «παρατήρησα τον Κιμ να με κοιτάζει. Κοιταχτήκαμε κατάματα και ο Κιμ έκανε νεύμα και φάνηκε να μου κλείνει το μάτι. Ήμουν έκπληκτη. Κοίταξα γρήγορα κάτω και συνέχισα να σημειώνω».

«… Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν, “Τι ακριβώς συνέβη; Σίγουρα ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν με μάρκαρε μόλις;"»

Αργότερα, στην προεδρική λιμουζίνα στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, η Σάντερς περιέγραψε το περιστατικό στον Τραμπ και τον τότε προσωπάρχη του, Τζον Κέλι.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σου την έπεσε! Το έκανε! Κι όμως σου την έπεσε!» Ο Τραμπ είπε, όπως γράφει η Σάντερς.

Η Σάντερς, μία πιστή Χριστιανή που συζητά την πίστη της στο βιβλίο της, δεν αναλύει περαιτέρω την αντίδραση του προέδρου. Ωστόσο, γράφει ότι είπε στον Τραμπ πως δεν εννοούσε αυτό και του είπε: «Κύριε, παρακαλώ σταματήστε».

Ο Κέλι υποστήριξε τον πρόεδρο και ο Τραμπ αστειεύτηκε: «Λοιπόν, Σάρα, αυτό το τακτοποιεί. Πηγαίνετε στη Βόρεια Κορέα και κάν' το για την ομάδα! Ο σύζυγος και τα παιδιά σου θα σε στερηθούν, αλλά θα γίνεις ήρωας για τη χώρα σου!»

Πηγή: The Guardian