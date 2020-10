Ο Τζο Μπάιντεν καταδικάζει «τη φρικτή επίθεση της Νίκαιας»

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε σήμερα «τη φρικτή επίθεση» που είχε στόχο μια εκκλησία της Νίκαιας και δεσμεύτηκε να «εργαστεί με τους συμμάχους» εάν εκλεγεί.

«Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για τους Γάλλους μετά τη φρικτή επίθεση της Νίκαιας που είχε στόχο αθώους μέσα σε έναν χώρο λατρείας, Η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις θα εργαστεί με τους συμμάχους και εταίρους μας για να εμποδίσει την εξτρεμιστική βία σε όλες τις μορφές της», δήλωσε ο Δημοκρατικός υποψήφιος σε μήνυμα στο Twitter, πέντε ημέρες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Jill and I are keeping the French people in our prayers following the horrific terror attack in Nice — which targeted innocents in a house of worship. A Biden-Harris administration will work with our allies and partners to prevent extremist violence in all forms.