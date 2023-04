Ο Τζο Μπάιντεν και επίσημα υποψήφιος για τις εκλογές του 2024

Ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε επίσημα την εκστρατεία επανεκλογής του σήμερα, Τρίτη, ζητώντας από τους Αμερικανούς να του δώσουν ακόμα τέσσερα χρόνια για να ολοκληρώσει όσα ξεκίνησε ως πρόεδρος της χώρας.

Ο Μπάιντεν, γνωστός για τη νοσταλγία του, επέλεξε να ξεκινήσει την εκστρατεία του στην τέταρτη επέτειο από την επιστροφή του στην πολιτική το 2019, όταν δήλωσε την πρόθεσή του να επιδιώξει την προεδρική υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Τότε, όπως και τώρα, ο Μπάιντεν βασίστηκε σε ένα βίντεο για να δηλώσει επίσημα την υποψηφιότητά του προτού προχωρήσει στην προεκλογική εκστρατεία.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα είναι επίσης και πάλι υποψήφια στο πλευρό του.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly