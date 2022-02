Τα σημεία του Κιέβου στα οποία γίνονται μάχες μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών δυνάμεων καταγράφει σε χάρτη το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως φαίνεται από το χάρτη, συγκρούσεις γίνονται στα βόρεια της πόλης και σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την πλατεία Μαϊντάν.

Δείτε τον χάρτη:

Map showing Kyiv where Ukraine and Russian forces are fighting, as of February 26, 0930 GMT#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/dGAgiRSEyg