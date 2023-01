Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον Σολτς για τα Leopard, ο Κουλέμπα ζητεί περισσότερα άρματα μάχης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ότι είναι "ειλικρινά ευγνώμων" για το πράσινο φως που έδωσε το Βερολίνο προκειμένου να αποσταλούν άρματα μάχης Leopard στο Κίεβο.

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz. Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in 🇩🇪.