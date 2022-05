TIME: Ο Ζελένσκι στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο το 2022

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμπεριελήφθη στον κατάλογο του περιοδικού Time με τις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο το 2022.

«Με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο λαός της Ουκρανίας έχει έναν ηγέτη αντάξιο της γενναιότητας και του σθένους του», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Τα έθνη του ελεύθερου κόσμου, αντλώντας έμπνευση από το παράδειγμα του προέδρου Ζελένσκι, είναι πιο ενωμένα, πιο αποφασισμένα και πιο στοχοπροσηλωμένα απ' ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην πρόσφατη μνήμη», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηγέτης.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Βάλερι Ζαλούζνι, συμπεριλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο αυτόν του Time, όπως και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε την εισβολή στη γειτονική Ουκρανία πριν από τρεις μήνες.

«Το φάσμα των τρόπων με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί επιρροή δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρο απ' ό,τι σε αυτό το (σ.σ. τεύχος) #TIME100, το οποίο περιλαμβάνει τον Πούτιν... και τον Ζελένσκι», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο διευθυντής του Time, Έντουαρντ Φέλσενταλ. «Ο δικτάτορας πίσω από έναν βάναυσο πόλεμο και ο Ουκρανός πρόεδρος, μια σπάνια ηρωική φυσιογνωμία στους διχαστικούς καιρούς μας», πρόσθεσε.

Το Time δημοσιεύει τον κατάλογό του κάθε χρονιά από το 1999.

