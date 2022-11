Ο Ζελένσκι για το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων: Ο εχθρός δεν θα επιτύχει τον στόχο του

Η Ρωσία «δεν θα επιτύχει τον στόχο της» να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόηχο των σφοδρών πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Μόσχας.

«Είναι προφανές τι θέλει ο εχθρός. Δεν θα επιτύχει τον στόχο του», είπε ο ουκρανός πρόεδρος σε ένα σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «85 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα από τον ρωσικό στρατό κυρίως κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας».

BREAKING: 🇷🇺🚀🇺🇦"85 missiles fired at Ukraine" #Zelensky reported 85 missile strikes on objects on the territory of Ukraine and warned of the imminent possibility of more than 20 missile arrivals. #Ukraine️ pic.twitter.com/zg5LHzzgTW

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε έκκληση στον άμαχο πληθυσμό «να παραμείνει για λίγο στα καταφύγια» επειδή, όπως είπε, «μπορεί να ακολουθήσουν άλλες 20 επιθέσεις». «Εργαζόμαστε πυρετωδώς, θα αποκαταστήσουμε τα πάντα, θα επιβιώσουμε από όλο αυτό», διαβεβαίωσε τους συμπατριώτες του.

Το Κίεβο προέτρεψε τα μέλη της G20, που συνεδριάζουν στο Μπαλί της Ινδονησίας εν τη απουσία του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα.

«Πλήττονται κατοικίες και ενεργειακές υποδομές. Εν αναμονή μιας κατ’ αρχήν αντίδρασης της G20», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Παρακαλώ επίσης να αποφύγετε να “καλέσετε τις δύο πλευρές”. Πάρτε το μέρος του λαού, όχι των εγκληματιών πολέμου», τόνισε.

Russia is hitting peaceful Ukrainian cities with deadly missiles. Apartment buildings, energy infrastructure facilities are being hit. Looking forward to a principled reaction of @g20org summit. And please avoid “calling on both sides”. Take the side of people, not war criminals.