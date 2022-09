Ο Ζελένσκι ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης στον οποίο τηλεφώνησε η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας είχε το βράδυ της Τρίτης τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έγινα ο πρώτος ξένος ηγέτης που είχα επικοινωνία με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό (της Βρετανίας) Λιζ Τρας», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter. «Ευχαρίστησα τον βρετανικό λαό για τη μεγάλη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Είναι σημαντικό η Βρετανία να είναι έτοιμη να την ενισχύσει περαιτέρω», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για «κοινή γραμμή» με στόχο την «αύξηση της πίεσης» στην Ρωσία. «Στόχος είναι να τερματιστεί η επίθεση και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως είναι σημαντικό να χαρακτηριστεί η Ρωσία «κράτος-τρομοκράτης».

Η Βρετανία έχει υποστηρίξει την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Έστειλε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στις πολιορκημένες ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες επί του παρόντος δίνουν μάχες στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

