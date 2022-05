Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την έναρξη μιας εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης για την Ουκρανία

Τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το Κίεβο να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και να ανοικοδομήσει τις υποδομές της χώρας, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Με ένα κλικ, μπορείτε να δώσετε κεφάλαια για να βοηθήσετε τους υπερασπιστές μας, να σώσετε τους αμάχους μας και να ανοικοδομήσετε την Ουκρανία», δηλώνει ο Ζελένσκι, μιλώντας στα αγγλικά σε ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Twitter και με το οποίο ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα United24.

«Όλα τα κεφάλαια θα μεταφερθούν στην εθνική τράπεζα της Ουκρανίας και θα κατανεμηθούν στα αρμόδια υπουργεία», πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας πως οι εκθέσεις για την κατανομή των κεφαλαίων θα δημοσιοποιούνται «κάθε 24 ώρες».

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.



Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.



You can make a donation in 1 click from any country.



Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF