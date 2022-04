Κατεστραμμένη πόλη η Μπούσα μετά την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων

Κάποιοι με μάτια ανοιχτά προς τον γκρίζο ουρανό. Άλλοι με τα πρόσωπά τους προς την άσφαλτο. Ο καθένας με τη δική του στάση στον θάνατο. Είκοσι πτώματα ανδρών κείτονται σε έναν δρόμο στην Μπούσα, σημειώνουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters.

Τα πτώματα, προφανώς ανδρών, είναι διάσπαρτα σε πολλές εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να είναι δυνατό να διαπιστωθεί άμεσα η αιτία του θανάτου τους.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πυροβολήθηκαν, σκοτώθηκαν, με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανατόλι Φεντορούκ, ο δήμαρχος αυτής της πόλης που βρίσκεται βορειοδυτικά του Κιέβου, και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες έρχονται να ανακαταλάβουν την πόλη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ένας από τους άνδρες έχει δεμένα τα χέρια του πίσω από την πλάτη του με ένα κομμάτι λευκό ύφασμα, ένα ουκρανικό διαβατήριο που βρίσκεται στο πάτωμα δίπλα του.

Υπάρχουν πτώματα σε όλη την πόλη, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό ή σε αυτήν ή την άλλη πλευρά του δρόμου.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Τα δεκαέξι από τα είκοσι πτώματα σωριασμένα στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη αυτού. Τρεις είναι στη μέση του δρόμου και ένας άλλος στην αυλή ενός σπιτιού. Ακόμη ένας δίπλα σε ένα παρατημένο αυτοκίνητο και άλλοι δύο ξαπλωμένοι δίπλα σε ποδήλατα - ο ένας με πορτοκαλί γάντια και μια μαύρη μπαλακλάβα, ξαπλωμένος πλάι με το ποδήλατό του πάνω του, σαν να είχε πέσει και να μην μπορεί να σηκωθεί.

Το δέρμα στα πρόσωπα τους με κηρώδη μορφή, υποδηλώνοντας ότι τα πτώματα ήταν εκεί για τουλάχιστον αρκετές ημέρες.

1/2

Maria Genkin:

Pictures of some villages freed in Kyiv region, specifically Bucha, are devastating. Dead people lying outside of their houses, in what can only have been a “zachistka” - systemic execution of the men of each house. One body in front of every house. pic.twitter.com/6dQmp849tc — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) April 2, 2022

Κατεστραμμένη πόλη

Η φρίκη του πολέμου έχει γίνει τόσο συνηθισμένη στη Μπούσα που οι τελευταίοι κάτοικοι περνούν από τα πτώματα χωρίς καν να τα κοιτάξουν.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από πολλές τοποθεσίες κοντά στην πρωτεύουσα μετά την αποτυχία της προσπάθειάς τους να την περικυκλώσουν. Φεύγουν από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνιγκίγ, στη βόρεια Ουκρανία, με στόχο να ανασυνταχθούν στα ανατολικά.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η πόλη αυτή «απελευθερώθηκε», αλλά καταστράφηκε από τις μάχες: οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τρύπες από οβίδες σε πολυκατοικίες και κατεστραμμένα οχήματα.

Απεικονίζοντας τη σφοδρότητα των μαχών, αυτός ο δρόμος στην πόλη είναι γεμάτος συντρίμμια και κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Σούπερ μάρκετ, καφετέριες και σπίτια πυρπολημένα ή κατεστραμμένα. Η στέγη μιας εκκλησίας έχει υποστεί ζημιές. Μόνο ένα κατάστημα McDonald's φαίνεται να έχει γλιτώσει.

Όλα τα σπίτια κοντά μοιάζουν έρημα.

Ένα ασημί αυτοκίνητο γεμάτο τρύπες από σφαίρες, ένα άλλο μερικώς συνθλιμμένο, ενώ ένα πυρπολημένο βαν βρίσκεται κοντά σε πολλά πτώματα. «Αυτές είναι οι συνέπειες της ρωσικής κατοχής», λέει ο δήμαρχος.

Η Μπούσα και η κοντινή πόλη Ίρπιν βίωσαν ορισμένες από τις πιο σκληρές μάχες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, όταν Ρώσοι στρατιώτες προσπάθησαν να περικυκλώσουν το Κίεβο.

Αυτές οι δύο πόλες αντιστάθηκαν, αλλά το τίμημα ήταν τρομερά υψηλό και οι περισσότεροι κάτοικοι διέφυγαν από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις με ρουκέτες.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia 🇺🇸🇺🇦 (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

Ακόμα σοκαρισμένοι

Οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να διεισδύσουν πλήρως στην πόλη αυτή πριν από μία ή δύο μέρες, η οποία ήταν απρόσιτη για σχεδόν ένα μήνα στερούμενη κάθε βοήθειας.

Ξεκίνησαν τις πρώτες τους παραδόσεις ειδών πρώτης ανάγκης χθες Σάββατο, ανταποκρινόμενοι στην έκτακτη ανάγκη, και οι νεκροί θα παραμείνουν άταφοι για πολύ καιρό ακόμη.

Ουκρανοί στρατιώτες μοιράζουν τρόφιμα και φάρμακα στους κατοίκους από το πίσω μέρος ενός πράσινου στρατιωτικού φορτηγού. Ένα πτώμα βρίσκεται κάτω από ένα σεντόνι, μόλις εκατό μέτρα μακριά.

First videos coming in from Bucha, just liberated from Russian occupation.



Devastation and bodies of killed civilians lying in the streets. Just over a month ago this was a prosperous Kyiv suburbpic.twitter.com/Q9CCZO4yW3 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 2, 2022

Οι κάτοικοι της πόλης είναι «ακόμα πολύ φοβισμένοι, ακόμα σοκαρισμένοι», αναφέρει ο Γιούρι Μπιριούκοφ, μέλος της εθελοντικής ομάδας εδαφικής άμυνας της Ουκρανίας που επιβλέπει τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας.

«Οι απλοί πολίτες δεν μπορούν καν να φανταστούν τις συνθήκες που έζησαν εκείνον τον μήνα, υπό πυρά πυροβολικού, χωρίς προμήθειες, χωρίς διέξοδο», προσθέτει.

Ένας κάτοικος έδειξε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτό που περιέγραψε ως έναν τάφο, με έναν πράσινο ξύλινο σταυρό, στον πίσω κήπο ενός σπιτιού, όπου θάφτηκαν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Οι άνθρωποι που έμειναν στην πόλη είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Μια ομάδα ηλικιωμένων είναι επίσης συγκεντρωμένη σε μια υπαίθρια κουζίνα, γύρω από μια αυτοσχέδια σόμπα, δίπλα σε ένα κίτρινο αυτοκίνητο Lada με σκασμένα λάστιχα.

Λένε ότι Ρώσοι στρατιώτες εισέβαλαν στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου του κτιρίου τους σοβιετικής εποχής, έκλεψαν αντικείμενα και ρώτησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα αν είχε όπλα.

Πρόσθεσαν ότι μέτρησαν περισσότερα από 70 ρωσικά άρματα μάχης που κινούνταν έξω από την πόλη την Τρίτη που έφευγαν από την πόλη προς την αντίθετη κατεύθυνση από το Κίεβο. Και οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν την Πέμπτη.

«Αν επικρατήσει η ειρήνη, όλα θα είναι υπέροχα», θέλει να πιστεύει η 82χρονη Νάντια Προτοποπόβα.