Οδησσός: Ανακαλύφθηκαν «θησαυροί» ελληνικής προέλευσης από τους Ουκρανούς στρατιώτες

Aρχαίοι αμφορείς ελληνικής προέλευσης που χρονολογούνται στον 5ο ή 4ο αιώνα π.Χ. ανακαλύφθηκαν στην Οδησσό από Ουκρανούς στρατιώτες.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Figaro», η ακριβής περιοχή αυτής της ανακάλυψης δεν αναφέρεται στις ανακοινώσεις του ουκρανικού στρατού. Ωστόσο οι στρατιώτες δήλωσαν ότι ανακάλυπταν «κάθε μέρα» θραύσματα αγγείων, σημάδι ενός αρχαιολογικά πλούσιου περιβάλλοντος, τα οποία παραδόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Οδησσού.

Ukrainian soldiers dug trenches and discovered ancient amphoras dated to around 4th-5th centuries BC.



Artifacts were transferred to the Odessa Archaeological Museum. pic.twitter.com/BRBQv2fa9C