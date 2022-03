Οδησσός: Οι νέες ταμπέλες για την «υποδοχή» των Ρώσων

Η Οδησσός, το σημαντικότερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα προετοιμάζεται για μια επικείμενη εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, τόσο στο στρατιωτικό κομμάτι όσο και στο οδικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, τοποθετήθηκαν ταμπέλες προκειμένου οι Ουκρανοί να «υποδεχθούν» το Ρώσους στρατιώτες.

Δείτε την φωτογραφία:

Οδική σήμανση στην Οδησσό.

Ευθεία: Γ@@@

Αριστερά: Γ@@@ ξανά

Δεξιά: Άντε γ@@@ στη Ρωσία

Road sign in Odessa



Straight on: fuck off

Left: fuck off again

Right: fuck off to Russia pic.twitter.com/2c1dzKxno9