Oι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την Ρωσία

Ένα ρωσικό δικαστήριο έθεσε υπό κράτηση για δύο μήνες τον Αμερικανό δημοσιογράφο της εφημερίδας Wall Street Journal Ιβαν Γκερσκόβιτς, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, σε μια πρωτοφανή τέτοιου είδους υπόθεση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Αμερικανικής διπλωματίας που με ανακοίνωσή της καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την Ρωσία.

«Με απόφαση του δικαστηρίου Λεφόρτοβο της Μόσχας της 30ης Μαρτίου 2023 σχετικά με τον Γκερσκόβιτς Ι τον έκρινε ύποπτο για διάπραξη εγκλήματος (...), επιλέχθηκε προληπτικό μέτρο προφυλάκισής του (...) μέχρι τις 29 Μαΐου, 2023», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Η κράτησή του μπορεί να παραταθεί στο τέλος αυτής της περιόδου.

Νωρίτερα σήμερα, η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι ο ανταποκριτής της WSJ συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία.

«Η FSB απέτρεψε την παράνομη δραστηριότητα του διαπιστευμένου στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανταποκριτή (...) του γραφείου στη Μόσχα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, υπηκόου των Ηνωμένων Πολιτειών Ίβαν Γκερσκόβιτς», ανέφερε η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, διευκρινίζοντας ότι ο 31χρονος δημοσιογράφος είναι ύποπτος για «κατασκοπεία» προς όφελος της Ουάσιγκτον.

Ο Μπλίνκεν ζητά από τους Αμερικανούς να φύγουν από τη Ρωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη σύσταση προς τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Ρωσία, ενώ κάλεσε όσους ζουν ή εργάζονται εκεί αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.

We are deeply concerned over Russia’s announcement it has detained a U.S. citizen journalist. The @StateDept’s highest priority is the safety and security of U.S. citizens abroad. If you are a U.S. citizen living or traveling in Russia – please leave immediately.