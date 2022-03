Oι Ρώσοι κατέρριψαν το Sukhoi του «Γκρίζου Λύκου»

O Ουκρανός σμήναρχος Ολεξάντρ Οξανσένκο πέθανε όπως έζησε. Στους αιθέρες. Ο αποκαλούμενος «Γκρίζος Λύκος» έφυγε χτυπημένος από ρωσικό πύραυλο μέσα στο αεροσκάφος του Su-27 υπερασπιζόμενος την πατρίδα του. Ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους πιλότους σε αεροπορικές επιδείξεις δεν θα δώσει άλλη παράσταση στον αέρα.

O «Grey Wolf» για τους χιλιάδες φανατικούς φίλους του σε όλο τον κόσμο καταρρίφθηκε στον ουρανό της Ουκρανίας, πιθανότατα από πύραυλο S400 σε πτήση κοντά στο Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο σμήναρχος απογειώθηκε για να σταματήσει τα ρωσικά αεροπλάνα στην πρώτη φάση της εισβολής, όταν προσπαθούσαν να καταλάβουντ το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ.

O Οξανσένκο ήταν πιλότος Sukhoi της Ουκρανικής Αεροπορίας που συμμετείχε σε δεκάδες επιδείξεις σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας άφωνους τους θεατές με τους απίστευτους χειρισμούς του και τις εκπληκτικές φιγούρες του.

Μέσα στην τραγική δυσάρεστη κατάσταση που βιώνει η χώρα του, προτίμησε να υπερασπιστεί την πατρίδα του, δίνοντας την τελευταία του παράσταση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες, που προσπαθούσαν καταγράψουν τα παράτολμα ακροβατικά του.

O πιλότος τιμήθηκε ήδη με τον τίτλο του «Ήρωα της Ουκρανίας» από τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

We have received some extremely sad news from #Ukraine this morning. Colonel Oleksandr “Grey Wolf” Oksanchenko who was the #Ukrainianairforce Flanker display pilot between 2013-2018 has lost his life on Friday night when his jet was shot down over #Kyiv by #Russianairdefences. pic.twitter.com/mKd1vs8hyG