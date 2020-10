Oι Βρετανοί κατασκοπεύουν τη Σύνοδο Κορυφής

Υπό τον φόβο… παρακολούθησης από τα «αδιάκριτα αυτιά» της MI6, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, ζήτησε από τους ηγέτες της Ε.Ε να παραδώσουν κινητά και tablets όταν έφθασε η κρίσιμη ώρα της συζήτησης για το Brexit.

Όπως μεταδίδει ο David M. Herszenhorn του Politico, οι συσκευές παραδόθηκαν από τους ηγέτες και τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα ντουλάπια στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Europa, ενώ δόθηκε προσωπικό κλειδί για κάθε ντουλάπι σε κάθε αρχηγό.

«Μπορούν να φύγουν από την αίθουσα αν προκύψει κάποιο επείγον τηλεφώνημα, αλλά δεν μπορούν να φέρουν κινητό τηλέφωνο μέσα στην αίθουσα, όσο συνεχίζεται η συζήτηση για το Brexit», αναφέρουν οι πηγές του Politico.

Δείτε το δημοσίευμα του Politico:

Ενδεικτικό είναι και το tweet της ρεπόρτερ του Bloomberg:

Shhhh Charles Michel asks EU leaders to put away their phones and tablets to avoid leaks. Discussion on Brexit is still v much ongoing.