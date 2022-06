ΟΗΕ: Η Ύπατη Αρμοστεία ζητά να διεξαχθεί αμερόληπτη έρευνα για τις σφαγές στην Αιθιοπία

Τον «αποτροπιασμό» για τη σφαγή πολλών αμάχων στη δυτική Αιθιοπία εξέφρασε η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, απαιτώντας επίσης από τις αρχές να διεξαγάγουν γρήγορα ανεξάρτητες έρευνες.

Σε μια ανακοίνωση η Μισέλ Μπατσελέτ κάλεσε τις αιθιοπικές αρχές «να διεξαγάγουν γρήγορα αμερόληπτες και εμπεριστατωμένες έρευνες για τις επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων» στη δυτική Αιθιοπία, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

“I am horrified by the senseless killing as well as the forced displacement of the local population in the attack on #Tole village.



I call on the #Ethiopia authorities to ensure that investigations are promptly launched into the attack," urges @mbachelet pic.twitter.com/4qbbOotiuQ — UN Geneva (@UNGeneva) June 23, 2022

Οι υπηρεσίες της συζήτησαν με αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν πως μία ομάδα ενόπλων μετέβη το πρωί της 18ης Ιουνίου στο χωριό Τόλε - ο πληθυσμός του οποίου ανήκει στην πλειονότητά του στην εθνότητα Αμχάρα. Άρχισαν να πυροβολούν στην τύχη, προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, και ανάγκασαν τουλάχιστον άλλους 2.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στη διάρκεια της επίθεσης αυτής που κράτησε τέσσερις ώρες οι ένοπλοι πυρπόλησαν επίσης πολλά σπίτια.

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για την άφρονη σφαγή ανθρώπων, καθώς και τον αναγκαστικό εκτοπισμό του τοπικού πληθυσμού κατά την επίθεση στο χωριό Τόλε» δήλωσε η Μπατσελέτ.

«Ζητώ από τις αιθιοπικές αρχές να φροντίσουν ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα έρευνες για την επίθεση αυτή και να μεριμνήσουν, ώστε τα θύματα και οι οικογένειές τους να έχουν δικαίωμα στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και σε αποζημιώσεις, κυρίως απαιτώντας από τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης, αλλά η τύχη τους παραμένει άγνωστη.

«Καλώ τις αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα θεμιτά μέτρα προκειμένου οι άνθρωποι, που απήχθησαν να ξαναβρούν την ελευθερία τους» είπε η Μπατσελέτ.

Επιζώντες δήλωσαν τη Δευτέρα στο AFP, πως εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κατηγορώντας για τη σφαγή μια αντάρτικη οργάνωση της εθνότητας Ορόμο, τον Απελευθερωτικό Στρατό των Ορόμο (OLA), που διέψευσε τις κατηγορίες και επέρριψε την ευθύνη στις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις. Ο OLA συμμάχησε πέρυσι με τον Απελευθερωτικό Στρατό του Τιγκράι (TPLF), που βρίσκεται σε πόλεμο με τις ομοσπονδιακές δυνάμεις στη βόρεια Αιθιοπία από τον Νοέμβριο του 2020.

The OLF troops that the Ethiopian government call “Shane” are seen in video footage going house to house and killing ethnic Amharacivilianson on Saturday in Gimbi district of Wollega zone western Ethiopia, Eyewitnesses told APA that on Tuesday.https://t.co/JkUVjEzwPn — semahagn (@temahagn) June 22, 2022