ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για μια «ανθρωπιστική καταστροφή» στο Αφγανιστάν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε για μια «ανθρωπιστική καταστροφή» στο Αφγανιστάν, ζητώντας κονδύλια για τη χώρα αυτή μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Μια ανθρωπιστική καταστροφή αναδύεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας την «επιδείνωση της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης» και «την απειλή ολικής κατάρρευσης των βασικών υπηρεσιών».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες παροτρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ «να παράσχουν επαρκή, ευέλικτη και ολοκληρωμένη χρηματοδότηση» στον αφγανικό λαό, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται «στην πιο σκοτεινή του ώρα» όσον αφορά τις βασικές του ανάγκες.

«Παροτρύνω τα κράτη μέλη να βοηθήσουν ώστε οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια να έχουν τη χρηματοδότηση, την πρόσβαση και τις νομικές εγγυήσεις που χρειάζονται για να παραμείνουν και να παραδώσουν» αυτή τη βοήθεια, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπενθυμίζει ότι «σχεδόν το ήμισυ του αφγανικού πληθυσμού - 18 εκατομμύρια άνθρωποι - χρήζει ανθρωπιστικής βοήθειας για να επιβιώσει».

«Ένας στους τρεις Αφγανούς δεν γνωρίζει πώς θα εξασφαλίσει το επόμενο γεύμα του», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας, προσθέτοντας ότι πάνω από το 50% των παιδιών κάτω των πέντε ετών θα υποφέρει από πείνα το επόμενο έτος.

«Περισσότερο από ποτέ, τα παιδιά, οι γυναίκες και οι άνδρες του Αφγανιστάν χρειάζονται την αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητας», επέμεινε.

Χωρίς να αναφερθεί στους Ταλιμπάν, ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε «όλα τα μέρη να διευκολύνουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση σε ζωτικής ανάγκης και αναγκαία εφόδια, καθώς και σε όλους τους εργαζομένους στην ανθρωπιστική βοήθεια - άνδρες και γυναίκες».

