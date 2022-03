ΟΗΕ: Σε ποιες χώρες έχουν καταφύγει οι 1,37 εκατομμύρια Ουκρανοί

Σχεδόν 1,37 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του ΟΗΕ, το Σάββατο.

Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει καταγράψει ακριβώς 1.368.864 πρόσφυγες στον απολογισμό της που ανήρτησε στον ιστότοπό της στις 14:15 ώρα Ελλάδας. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν 160.000 μεγαλύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό της Παρασκευής.

Οι αρχές και ο ΟΗΕ αναμένουν ότι η ροή θα ενταθεί καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προελαύνει προς την Ουκρανία, με σφοδρές μάχες να εξακολουθούν να βρίσκονται γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

«1,3 εκατομμύρια άνθρωποι συνέχισαν να εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να βρουν ασφάλεια. Αν δεν τελειώσει αμέσως ο πόλεμος, εκατομμύρια άλλοι είναι πιθανό να αναγκαστούν να φύγουν"» ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε tweet της νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να γλιτώσουν από τον πόλεμο.

Πριν από αυτή τη σύγκρουση, η Ουκρανία κατοικούνταν από περισσότερους από 37 εκατομμύρια ανθρώπους στα εδάφη που ελέγχει το Κίεβο - που επομένως δεν περιλαμβάνει την Κριμαία που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία ή τις περιοχές υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών.

Πολωνία

Η Πολωνία, όπου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε λίγο νωρίτερα για συνομιλίες με Πολωνούς ανώτερους αξιωματούχους, φιλοξενεί μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων που έχουν φτάσει από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Συνολικά, 756.303 Ουκρανοί βρίσκονται στην Πολωνία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 106.400 περισσότεροι από την Παρασκευή και το 55,3% του συνόλου.

Σύμφωνα με Πολωνούς συνοριοφύλακες, συνολικά 787.300 άνθρωποι έχουν καταφύγει από την Ουκρανία στην Πολωνία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα.

Πριν από αυτή την κρίση, η Πολωνία φιλοξενούσε ήδη περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς που είχαν μεταναστεύσει, ως επί το πλείστον, για να εργαστούν σε αυτή τη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουγγαρία

Η Ουγγαρία έχει δεχθεί 157.004 άτομα ή το 11,5% του συνόλου των Ουκρανών προσφύγων και σχεδόν 12.300 περισσότερους από την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η χώρα έχει πέντε συνοριακούς σταθμούς με την Ουκρανία και αρκετές παραμεθόριες πόλεις, όπως το Ζαχόνι, έχουν μετατρέψει δημόσια κτίρια σε κέντρα φιλοξενίας, όπου Ούγγροι πολίτες πηγαίνουν για να προσφέρουν φαγητό ή βοήθεια.

Μολδαβία

Η UNHCR δεν έχει ενημερώσει σήμερα για τον αριθμό των προσφύγων στη Μολδαβία, που ήταν 103.254 την Παρασκευή, ή 7,5% του συνολικού αριθμού.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι βρέθηκε στη Μολδαβία την Παρασκευή, στην Παλάνκα (ανατολικά), όπου φτάνουν οι πρόσφυγες.

«Σήμερα στην Παλάνκα είδα χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους να περνούν το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας. Χιλιάδες ιστορίες χωρισμού, αγωνίας και απώλειας. Μια δύσκολη μέρα, αλλά μεγάλος σεβασμός για τους πολλούς αφοσιωμένους Μολδαβούς αξιωματούχους και ανθρώπους που βοηθούν τους πρόσφυγες», έγραψε ο Γκράντι στο Twitter το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, ορισμένοι από τους πρόσφυγες συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Ρουμανία ή την Ουγγαρία, συχνά για να βρουν τις οικογένειές τους.

Σλοβακία

Περίπου 101.529 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία και κατέφυγαν στη Σλοβακία, το 7,4% του συνόλου, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ρουμανία

Στη Ρουμανία, η UNHCR αριθμεί 63.192 πρόσφυγες, ή περίπου το 4,6% του συνόλου.

Έχουν δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα, το ένα στο Σίγκετου Μαρμάτεϊ και το άλλο στο Σιρέτ.

Άλλες χώρες

Η Ύπατη Αρμοστεία ανέφερε επίσης ότι 133.876 άτομα (9,8% του συνόλου) συνεχίζουν το ταξίδι τους, μετά τη διέλευση των ουκρανικών συνόρων, προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ρωσία

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο στη Ρωσία παραμένει αμετάβλητος στο 3,9% του συνολικού αριθμού.

One week of senseless war.

One million lives tragically uprooted and forced to flee Ukraine. pic.twitter.com/O0pAy0MMg8