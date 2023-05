Νέο μακελειό με 10 νεκρούς και 15 τραυματίες στη Σερβία

Μια μέρα μετά τη φονική επίθεση σε σχολείο στο Βελιγράδι της Σερβίας οι αρχές ανέφεραν νέo αιματηρό μακελειό με πυροβολισμούς που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 νεκρούς και 15 τραυματίες.

Un día después del ataque a tiros en colegio de #Belgrado en #Serbia 🇷🇸, las autoridades reportaron otro incidente armado que dejó al menos 8 muertos y 10 heridos — Emmanuel Rosalez (@journalero) May 5, 2023

Τα τραγικό περιστατικά συνέβησαν σε τρία χωρία της Σερβίας, 42 και 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, στα Ντούμπονα, Σέπτσιν και Μλαντένοβατς, όπως μετέδωσε το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών.

Sirbistan Mladenovac`ta sehirde dolanan biri rasgele etrafa ates aciyor... Cocuklar dahil 7 kisiyi katletti

13 kisiyide yaraladi...

Supheli kacti,polis kusatti onu...

Teslim olmayi red ediyor,polisle catisiyor///#Serbia pic.twitter.com/z6H8x23jDO — | | Самакон¹⁹¹⁷ | | 🅉a Донбасс - 🅉a Правда (@1917CCCP2) May 5, 2023

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας νεαρός 21 ετών σκόρπισε τον θάνατο πυροβολώντας αδιακρίτως με αυτόματο όπλο, μέσα από το αυτοκίνητο του.

#Serbia 🇷🇸 Un hombre de 21 años, asesinó a siete personas incluyendo a su hermana, un policía y dejó varios heridos.

Según las primeras investigaciones el hombre había discutido con un agente policial y fue a su casa a por un rifle y disparó de manera desfrenada. pic.twitter.com/2g2vDRAMlI — NeuronaSV (@NeuronaSV) May 5, 2023

Το τηλεοπτικό δίκτυο Nova S μεταδίδει ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ανθρώπων και ο τραυματισμός τουλάχιστον άλλων 15. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε συνολικά 25 άτομα. Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία του Βελιγραδίου.

Παράλληλα έκκληση για αίμα απηύθυνε το υπουργείο Υγείας της Σερβίας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή αναζητώντας τον δράστη.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί και περικυκλωθεί από την αστυνομία κοντά στην κωμόπολη Μάλι Ποζάρεβατς αλλά αρνείται να παραδοθεί και απαντάει στα πυρά των αστυνομικών.