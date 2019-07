«Όλα υπό έλεγχο» έγραψε ο Τραμπ για τον σεισμό στην Καλιφόρνια

Δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στη Νότια Καλιφόρνια, κοντά στην πόλη Ρίτζκρεστ, σε απόσταση 175 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, όπως ανέφερε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.

«Όλα φαίνεται πως είναι υπό έλεγχο», ήταν η πρώτη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Κερν ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι έχει δεχτεί κλήσεις και ανταποκρίθηκε για «σχεδόν 24 συμβάντα», από παροχή πρώτων βοηθειών μέχρι φωτιές σε κτήρια εντός του Ρίτζκρεστ και στη γύρω περιοχή.

Οι συνάδελφοί τους στη γειτονική κομητεία Σαν Μπερναντίνο έκαναν λόγο για ζημιές σε ορισμένους δρόμους, για ρωγμές σε κτήρια, για ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, τονίζοντας όμως ότι «δεν υπάρχει κανείς τραυματίας».

Η δήμαρχος της πόλης Ρίτζκρεστ, Πέγκι Μπρίντον, μιλώντας στο CNN, περιέγραψε ότι αντικείμενα έπεφταν από κτίρια και έπεσαν πάνω σε ανθρώπους, ενώ έγιναν αισθητοί και πολλοί μετασεισμοί. Πρόσθεσε ότι έχουν αναφερθεί πυρκαγιές και διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου.

«Είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς, όχι όμως σε τόσο μεγάλους», σημείωσε η Μπρίντον. Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους να φροντίζουν ο ένας τον άλλο και ιδίως τους ηλικιωμένους, που αποτελούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης.

Η δήμαρχος είπε ότι τη στιγμή του σεισμού οδηγούσε και αμέσως τράβηξε χειρόφρενο για να σταματήσει το όχημά της.

Ο σεισμός ήταν ρηχός, έχοντας βάθος μόλις 8,7 χιλιόμετρα. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα όρια του Εθνικού Πάρκου Ντεθ Βάλεϊ ενώ έγινε αισθητός σε όλο το Λος Άντζελες, μέχρι το Φρέσνο στα βόρεια και μέχρι το Λας Βέγκας, στη Νεβάδα, στα ανατολικά. Στο Μεξικό, εκκενώθηκαν ορισμένα κτίρια στις πόλεις Τιχουάνα και Μεξικάλι, για προληπτικούς λόγους, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της Πολιτείας Μπάχα.

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha