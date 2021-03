Η ολλανδική αστυνομία απέκλεισε την περιοχή του Κοινοβουλίου στη Χάγη, μετά από απειλή για βόμβα, όπως μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ.

Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες.

Politie in Den Haag is het Plein aan het ontruimen vanwege een dreiging. #DenHaag pic.twitter.com/v9CaddOL6D

Police in the Netherlands evacuated the area surrounding the parliament in The Hague: https://t.co/vhDGaRARiW pic.twitter.com/tfTO70UBEo