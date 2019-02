Ολλανδία: Ένα μπλε... τέρας επιστράτευσε ο ΥΠΕΞ για να προετοιμάσει τους πολίτες για το Brexit

Καθώς η γραφειοκρατία δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τις ολλανδικές επιχειρήσεις ώστε να προετοιμαστούν για το «διαζύγιο» της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Στεφ Μπλοκ επέλεξε σήμερα μια ανορθόδοξη τακτική για να «τρομάξει» τους συμπατριώτες του: ένα Brexit με τη μορφή ενός τεράστιου, «τέρατος».

Πριν από δύο εβδομάδες, η ολλανδική κυβέρνηση έστειλε κατεπείγουσα επιστολή σε 70.000 επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τη Βρετανία, προειδοποιώντας ότι λιγοστεύει ο χρόνος για να προετοιμαστούν ενόψει του Brexit στις 29 Μαρτίου.

Λόγω των χλιαρών αντιδράσεων, ο Μπλοκ άλλαξε τακτική.

«Έχετε ήδη ελέγξει πώς θα επηρεάσει το Brexit την εταιρεία σας;» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, προτρέποντας τους Ολλανδούς να κάνουν ένα διαδικτυακό τεστ. Στη φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτηση ο υπουργός στεκόταν όρθιος πίσω από το γραφείο του, με τα χέρια ψηλά στον αέρα. Στο ίδιο το γραφείο είχε κάνει… κατάληψη ένα τεράστιο μπλε τέρας, τύπου Μάπετ, που φορούσε ένα μπλουζάκι με τη λέξη Brexit.

Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op https://t.co/eytAlAwphK of kijk op https://t.co/U64nYectmE. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit....of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl