Όλες οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας δέχονται σφοδρές επιθέσεις, δήλωσε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην εμπόλεμη Ουκρανία έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, «αυτήν την ώρα δέχονται σφοδρές επιθέσεις όλες οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας». Ακόμη, σημείωσε πως «πραγματικά είναι ακατανόητη η στάση της Ρωσίας».

«Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται κατά της Ρωσίας σε όλα τα επίπεδα, γιατί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, είτε σκοτώθηκαν, είτε τραυματίστηκαν, είτε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους», είπε ακόμη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Θα χειροτερέψουν οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις στην Ουκρανία

«Οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις είναι βαρύτατες ήδη και θα χειροτερέψουν τις επόμενες ημέρες. Η απάντηση στον πόλεμο που κάνει η Ρωσία, είναι η ενότητα», υπογράμμισε ο Μπλίνκεν.

Ακόμη, αναφέρθηκε στις «διάφορες δικαιολογίες» που επικαλέστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να εισβάλει στην Ουκρανία, για να προσθέσει ότι «η συμμαχία μας (των ΗΠΑ) με τους Ευρωπαίους εταίρους μας εξέθεσε τα ψεύδη του και δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι».

«Στο Συμβούλιο του ΟΗΕ αναλύσαμε όλες τις αφορμές που θα μπορούσε να φέρει ο πρόεδρος Πούτιν για να εξαπολύσει επίθεση», πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και τόνισε: «Είπαμε, θα βοηθήσουμε την Ουκρανία και θα επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία», για να σημειώσει ότι οι ΗΠΑ έστειλαν μια πολύ μεγάλη ομάδα ειδικών ώστε να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

.@SecBlinken: We are holding Russia accountable and isolating Russia’s economy. We’ve sanctioned most of Russia’s largest financial institutions and its sovereign wealth fund. We’ve restricted Russia’s ability to seek funding beyond its borders. pic.twitter.com/LpDMrvGhNW