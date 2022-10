Ολική επαναφορά επιθυμεί ο Μπόρις Τζόνσον

Πολιτικές εξελίξεις στην Βρετανία προκάλεσε η παραίτηση της Λιζ Τρας από τη θέση της αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας -και κατά συνέπεια αυτήν της πρωθυπουργού- ύστερα από μόλις 44 μέρες στην πρωθυπουργία.

Ο νέος ή η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα οριστεί έως την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας.

«Θα είναι εφικτό να γίνει μια ψηφοφορία και να ολοκληρωθούν οι εκλογές μέχρι την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου», είπε ο Μπρέιντι σε δημοσιογράφους.

Η διαδικασία εκλογής της Τρας στην ηγεσία από περίπου 170.000 μέλη του κυβερνώντος κόμματος διήρκεσε δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον.

Υποψήφιος εκ νέου ο Μπόρις Τζόνσον - Ποιοί είναι οι υποψήφιοι διάδοχοι της Λιζ Τρας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να είναι υποψήφιος στην αναμέτρηση για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος για να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας, η οποία παραιτήθηκε σήμερα, ανέφεραν οι Times.

«Κάνει βολιδοσκοπήσεις, αλλά λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

EXCLUSIVE:



I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr