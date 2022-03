Λίγο πριν τις 20.00 ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο υπήρξε μικρή προοδος στις διαπραγματεύσεις.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI