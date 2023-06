Φλέγεται το Παρίσι

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για ακόμη μια νύχτα οι δρόμοι στα περίχωρα του Παρισιού όπου οι συγκρούσεις συνεχίζονται έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου.

Πόλεμο θυμίζουν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο προάστιο Ναντέρ, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο του Παρισιού, όπου σκοτώθηκε ο έφηβος.

Πάνω από δέκα οχήματα της αστυνομίας και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν ενώ είχαν στηθεί και οδοφράγματα στους δρόμους.

France Nanterre is total chaos tonight. The city was set on fire for the second consecutive night after 17-year-old Nahel was killed by the police. #Nanterre #France #Nahel #Antireport #Paris pic.twitter.com/VWEVPoiIO2 — Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) June 28, 2023

Riots - Nanterre, France



Riots erupt in Nanterre, near Paris, after police shoot, kill a 17-year-old French-Algerian during traffic stop. pic.twitter.com/D0fPV4CvUA — NVN | Now Video Network (@NowVideoNetwork) June 29, 2023

Στην πρόσοψη ακινήτου γράφτηκαν με σπρέι οι φράσεις «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και «Η αστυνομία δολοφονεί».

Οι συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς εντάθηκαν περί τη 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας] στη συνοικία, που είχε γίνει ήδη το κέντρο των επεισοδίων από την προηγουμένη ημέρα. Οι δύο πλευρές αντάλλασσαν δακρυγόνα, πέτρες, κομμάτια πλακών από πεζοδρόμια.

Σε περίπου είκοσι κοινότητες στην περιφέρεια Σεν-Σαιν-Ντενί, νομού στο βορειοανατολικό τομέα της μητροπολιτικής περιφέρειας του Παρισιού, καταγράφηκαν επεισόδια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην Εσόν, νότια της πρωτεύουσας, ομάδα διαδηλωτών πυρπόλησε λεωφορείο χωρίς επιβάτες το βράδυ της Τετάρτης.

Επεισόδια ξέσπασαν και στην πόλη της Τουλούζης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονταν στο κέντρο της πόλης.

Εντάσεις αναφέρθηκαν και στις τέσσερις γωνιές της χώρας, ιδίως στην πόλη της Λιόν (ανατολικά), όπου δυνάμεις επιβολής της τάξης έγιναν στόχος βροχής πυροτεχνημάτων.

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2023

Συγκάλεσε τον διυπουργικό πυρήνα κρίσεων ο Μακρόν - 150 συλλήψεις μέσα στη νύχτα

Τα επεισόδια οδήγησαν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συγκαλέσει το πρωί της Πέμπτης εκτάκτως την συνεδρίαση του διυπουργικού πυρήνα κρίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Στο μεταξύ συνολικά 150 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Γαλλία κατά την διάρκεια των νέων βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν, έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο για «επαχθή βία ενάντια στα σύμβολα της Δημοκρατίας».

«Δημαρχεία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα πυρπολήθηκαν ή δέχθηκαν επίθεση», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ντροπή σε αυτούς που δεν απηύθυναν έκκληση για ηρεμία», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος που αστυνομικός στη Γαλλία σκοτώνει πολίτη στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ρεκόρ των 13 αντίστοιχων περιστατικών πέρυσι, δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας.

Το 2021 καταγράφηκαν τρία τέτοια περιστατικά και άλλα δύο το 2020, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters, ο οποίος δείχνει ότι η πλειονότητα των θυμάτων από το 2017 και μετά είναι είτε μαύροι είτε αραβικής καταγωγής.

Συγκλονισμένη ολόκληρη η Γαλλία - Το χρονικό της δολοφονίας

Ο θάνατος του Ναέλ προκάλεσε τεράστια συναισθηματική φόρτιση στη Γαλλία και αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Μακρόν ως τον αρχηγό της εθνικής ποδοσφαίρου της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ και τον ηθοποιό Ομάρ Σι.

Βουλευτές και μέλη της γαλλικής κυβέρνησης τήρησαν το απόγευμα της Τρίτης ενός λεπτού σιγή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον έφηβο.

Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της και ο ένας πυροβόλησε.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης – το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό– απεικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι και κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής. Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι», χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει. Το όχημα επιταχύνει αλλά σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο. Το θύμα, ο Ναέλ, 17 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

Αυτές οι «σοκαριστικές εικόνες» δείχνουν αστυνομική «επέμβαση που προφανώς δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες των δυνάμεων επιβολής της τάξης», έκρινε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε την «ανεξήγητη» και «ασυγχώρητη» πράξη του αστυνομικού.

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της αστυνομίας ωστόσο στηλίτευσε τις δηλώσεις των κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, επιμένοντας στο «τεκμήριο της αθωότητας».