Ονδούρα: Προφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες

Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, την έκδοση του οποίου ζητεί η αμερικανική δικαιοσύνη, καθώς τού προσάπτουν συνέργεια στη διακίνηση 500 τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, τέθηκε χθες Τετάρτη σε προσωρινή κράτηση για τουλάχιστον έναν μήνα, με απόφαση δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, έπειτα από την πρώτη ακροαματική διαδικασία σχετικά με το αίτημα της Ουάσινγκτον.

Την επομένη της σύλληψής του από την αστυνομία, στο σπίτι του στην Τεγκουσιγκάλπα, ο πρώην αρχηγός του κράτους (2013-2022) προσήχθη χθες Τετάρτη το πρωί ενώπιον δικαστή που επιφορτίστηκε να εξετάσει τα στοιχεία τα οποία διαβίβασαν οι αμερικανικές αρχές για να τεκμηριώσουν το αίτημά τους για την έκδοσή του.

Ο δικαστικός απέρριψε την κατ’ οίκον κράτηση που ζήτησε η υπεράσπιση και «αποφάσισε να διατάξει την προσωρινή κράτησή του (...) για να είναι εγγυημένη η παρουσία» του κ. Ερνάντες στη δεύτερη ακροαματική διαδικασία, που ορίστηκε για τη 16η Μαρτίου, εξήγησε ο εκπρόσωπος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ονδούρας, ο Μέλβιν Ντουάρτε.

Έως τότε, αναμένεται οι αρχές των ΗΠΑ να έχουν διαβιβάσει στον δικαστή τα «αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται το αίτημα έκδοσης (...) και τις ποινές που επισύρουν οι κατηγορίες σε βάρος του κ. Ερνάντες», πρόσθεσε.

Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, 53 ετών, γνωστός επίσης στην πατρίδα του ως «ΧΟΕ», κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη πως διευκόλυνε από το 2004 ως το 2022 τη διέλευση περίπου 500 τόνων κοκαΐνης από την Ονδούρα, εν γνώσει του ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για τις ΗΠΑ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική πρεσβεία.

Φέρεται να δωροδοκήθηκε με «εκατομμύρια δολάρια» από διακινητές ναρκωτικών για να αποτρέψει κάθε έρευνα, σύλληψη ή έκδοσή τους.

Το 2013, τη χρονιά που εξελέγη στην προεδρία, φέρεται να έλαβε ένα εκατομμύριο δολάρια από τον διαβόητο Μεξικανό βαρόνο των ναρκωτικών Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν.

Ο πρώην πρόεδρος θα κληθεί να λογοδοτήσει για τρεις κατηγορίες: «σύσταση και συμμορία με σκοπό την εισαγωγή ελεγχόμενης ουσίας στις ΗΠΑ», «οπλοφορία και οπλοχρησία» και «σύσταση και συμμορία για την οπλοφορία ή την οπλοχρησία (...) με σκοπό την εισαγωγή ναρκωτικών» στις ΗΠΑ.

Αλυσοδεμένος

Ο Ερνάντες μετήχθη χθες το πρωί στην έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ονδούρας φρουρούμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, με την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων και ενός ελικοπτέρου.

Αυτός που ήταν ακόμη ο αρχηγός του κράτους πριν από τρεις εβδομάδες συνελήφθη την Τρίτη στην κατοικία του από την ονδουριανή αστυνομία σε συντονισμό με διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης ναρκωτικών (DEA), χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση.

Οδηγήθηκε, αλυσοδεμένος, σε εγκατάσταση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, όπου διανυκτέρευσε.

Former President of Honduras, Juan Orlando Hernandez, chained and handcuffed, arrested. The U.S. has requested extradition. pic.twitter.com/lbt3cVMAg7

Οπαδοί του πρώην προέδρου και του Εθνικού Κόμματός του (PN, δεξιά) συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «δεν είσαι μόνος!».

Υπήρξε ένταση με ομάδα οπαδών του κόμματος της αριστεράς LIBRE (στην κυβέρνηση) που κατέβηκαν να διαδηλώσουν, απεναντίας, τη χαρά τους επειδή βλέπουν τον πρώην πρόεδρο να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο πρώην πρόεδρος παρέδωσε την εξουσία την 27η Ιανουαρίου στην πρόεδρο της αριστεράς Σιομάρα Κάστρο έπειτα από δύο συναπτές θητείες.

🇭🇳#Honduras' former president Juan Orlando Hernandez was taken in by police after a judge ordered his arrest.



Formerly an ally with Washington, the #US is now seeking his extradition for alleged ties to drug traffickers. pic.twitter.com/YjI2LUoyB6