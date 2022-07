Ονδούρα: Εκτελεστές σκότωσαν τέσσερις νεαρούς, ανάμεσά τους γιο πρώην προέδρου

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ο γιος του Πορφίριο Λόμπο, του πρώην προέδρου της Ονδούρας, δολοφονήθηκαν από ένοπλους χθες Πέμπτη καθώς έφευγαν από ντισκοτέκ στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό του κράτους και την αστυνομία.

Ο κ. Λόμπο αφηγήθηκε σε τοπικά ΜΜΕ ότι οι ένοπλοι «υποχρέωσαν τους νεαρούς να βγουν από αυτοκίνητα» και τους σκότωσαν.

Διευκρίνισε ότι ο γιος του Σαΐντ, 23 ετών, είναι νεκρός, ενώ άλλος ένας γιος του, ο Λουίς, που ήταν παρών αλλά επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο, είναι σώος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το έγκλημα διαπράχθηκε στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου όπου λειτουργεί η ντισκοτέκ.

Πλάνα από τις κάμερες του συστήματος παρακολούθησης, που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο HCH, δείχνουν μασκοφόρους με τουφέκια να σταματούν αυτοκίνητο, να υποχρεώνουν τους επιβαίνοντες να κατέβουν και να τους στήνουν στον τοίχο.

It was captured by a security camera, the moment in which four young people were murdered early this Thursday, including the son of former President Porfirio Lobo Sosa in the Honduran capital. pic.twitter.com/jD7TOEqByN