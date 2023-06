Ονδούρα: Τουλάχιστον 41 κρατούμενες σκοτώθηκαν σε συμπλοκή σε γυναικείες φυλακές

Τουλάχιστον 41 κρατούμενες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών σε γυναικείες φυλακές στα περίχωρα της Τεγκουσιγκάλπα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Ονδούρας.

Στις φυλακές CEFAS, που βρίσκονται 25 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, κρατούνται περίπου 900 γυναίκες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Εντγκάρδο Μπαραόνα επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον αριθμό των θυμάτων, εκφράζοντας φόβους ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

BREAKING: #Honduras authorities report that organized crime leaders are ordering extortion, kidnapping, and other crimes inside prisons. A brawl in a women's prison near Tegucigalpa left at least 41 dead. The Vice Minister of Security declared an "emergency" at the Women's Center… pic.twitter.com/r4WCkzw3mQ