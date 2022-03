Ώρα μηδέν για την Οδησσό - Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Οδησσός αφού ο ρωσικός κλοιός σφίγγει γύρω από την πόλη. Κοντά στο λιμάνι βρίσκονται αποβατικά σκάφη ενώ την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός συνεχίζει με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημά του.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο βομβαρδίστηκαν δύο οικισμοί κοντά στη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για δύο τραυματίες.

Το Kyiv Independent αναφέρει ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν την Τρίτη, τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της Οδησσού.

Russian Landing Ships seen heading towards Odessa, today. Now on Naval News. This is fluid, but may update as we learn more. https://t.co/ZB1oAiOThd