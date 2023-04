Ώρες αγωνίας για τους Έλληνες στο Σουδάν

Ώρες αγωνίας περνούν οι Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι από το Μεγάλο Σάββατο στη Μητρόπολη του Χαρτούμ, μετά από την έναρξη των εχθροπραξιών στο Σουδάν.

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται σε ολόκληρο το Σουδάν καθώς οι μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Χαρτούμ αλλά εξαπλώνονται και σε διάφορες περιοχές του Σουδάν.

Τουλάχιστον 97 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τότε που ξέσπασαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της Ένωσης Σουδανών Γιατρών, ενώ σε εκτίμησή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 83 νεκρούς και 1.126 τραυματίες και επισημαίνει ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί ότι – όπως αναφέρει ο ΠΟΥ – νοσοκομεία στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, όπου ζουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, κατακλύστηκαν από θύματα εν μέσω σφοδρών εχθροπραξιών το σαββατοκύριακο, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τεθωρακισμένα, πυροβόλα και αεροσκάφη.

This is Sudan.



Old men cause trouble through their words or actions, which leads to war. But it's the youths that ends up fighting, to kill themselves.

At this point, no one cares if you are a master degree holder, or PhD holder.



