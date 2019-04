"Ορφανές" οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα

Η Σρι Λάνκα δεν έχει συνέλθει ακόμη από τον αιματηρό εμφύλιο που καταρράκωσε τη χώρα επί δεκαετίες, με την κεντρική εξουσία να αντιμετωπίζει το ισχυρό εθνικό και κοινωνικό κίνημα των Ταμίλ από το 1983 μέχρι και πριν από λίγα χρόνια.

Ο τελικός αριθμός των νεκρών αναμένεται να ξεπεράσει τους 300, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάστασηΤην περίοδο που η χώρα άρχισε να ανακάμπτει επέλεξαν οι μέχρι τώρα άγνωστοι βομβιστές να αιματοκυλήσουν και πάλι το νησί της Κεϋλάνης, αυτήν τη φορά στοχεύοντας τον χριστιανικό πληθυσμό της χώρας.

Το σύνολο των επιθέσεων με βομβιστές - καμικάζι στόχευε καθεδρικούς και προτεσταντικούς ναούς καθώς και ξενοδοχεία. Ο τελικός αριθμός των νεκρών αναμένεται να ξεπεράσει τους 300, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην πλειονότητά τους, οι κάτοικοι της Σρι Λάνκα είναι βουδιστές σε ένα ποσοστό 70%. Η δεύτερη θρησκευτική μειονότητα είναι οι ινδουιστές με 12%. Η τρίτη θρησκευτική μειονότητα είναι οι μουσουλμάνοι με 3%. Ο χριστιανικός πληθυσμός στο νησί δεν ξεπερνά το 7,4%. Ούτε ο αριθμός των χριστιανών ούτε και η πολιτική καθώς και η κοινωνική τους επιρροή δικαιολογεί ένα τέτοιο πογκρόμ.

Προφανώς, η επίθεση ανήμερα του Πάσχα των Ρωμαιοκαθολικών κατά των χριστιανών της Σρι Λάνκα αποτελεί ένα ευρύτερο σχέδιο που αφορά στον γεωγραφικό χώρο της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας, όπου κατά περιόδους σημειώθηκαν μεγάλου βεληνεκούς τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως πριν από χρόνια στο Μπαλί κι αλλού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 24 άτομα στο Κολόμπο και σε άλλες πόλεις, όπως μεταδίδει ο Guardian. Σε αυτήν την ομάδα των συλληφθέντων έχουν εντοπιστεί δύο μουσουλμάνοι, εκ των οποίων ένας είναι ιεροκήρυκας.

Τα τοπικά ΜΜΕ της Σρι Λάνκα δημοσίευσαν και ένα βίντεο με το κήρυγμα αυτού του ιεροκήρυκα. Οι δύο μουσουλμάνοι που έχουν συλληφθεί είναι οι Ζαχράν Κασίμ και Αμπού Μοχάμεντ.

Δείτε το βίντεο με το κήρυγμα του Κασίμ:

The terrorist behind one of the #SriLankaBlasts in #Churches was an Islamic Extremist Imam & #Tamil preacher by the name of Moulvi #ZahranHashim



Just see how he threatening #Christians & he wants only Muslims too rule #Srilanka#SriLankaTerrorAttack#SayNoToTerrorism pic.twitter.com/VHRUYkIKvq