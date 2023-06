Οργή για την εκτέλεση 17χρονου από αστυνομικό στη Ναντέρ

Ο Nahel M. ήταν μόλις 17 χρονών. Κάτοικος της Ναντέρ, σε ένα από τα εμβληματικά προάστια του Παρισιού, όπου όλα ξεκίνησαν τον Μάη του 1968.

Την Τρίτη το πρωί, σε ένα μπλόκο της αστυνομίας, ο ακόμη έφηβος Nahel M. σταμάτησε μετά από νεύμα δύο αστυνομικών. Ο ένας εκπρόσωπος του Νόμου άρχισε να συνομιλεί μαζί του και ο άλλος τον σημάδευε με το όπλο του. Ξαφνικά, βλέπουμε το κίτρινο αυτοκίνητο του 17χρονου να μαρσάρει και να απομακρύνεται με ταχύτητα την ώρα που ο αστυνομικός, ο οποίος δεν απειλείται, πυροβολεί κατάστηθα τον οδηγό. Λίγα μέτρα παραπάνω, ο νεαρός Nahel αφήνει την τελευταία του πνοή.

Δεν ήταν παρά άλλη μια σπίθα σε αυτήν την μπαρουταποθήκη που είναι τα προάστια του Παρισιού, όπου, σχεδόν σε καθημερινή βάση, οι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες -νεαροί ή μεγαλύτεροι δεν έχει σημασία-, βρίσκονται στο στόχαστρο της αστυνομικής βίας.

Στην αρχή η αστυνομία προσπάθησε να καλύψει το γεγονός, υπονοώντας πως ο αστυνομικός βρισκόταν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Ένα βίντεο, ωστόσο, που τραβήχτηκε από κοντινή απόσταση, αν κρίνουμε και από την καθαρότητα των ήχων, αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Ο 17χρονος εκτελέστηκε εν ψυχρώ, από μια σφαίρα που στόχευσε τον θώρακά του. Η αστυνομία δεν είχε πλέον ούτε επιχειρήματα, ούτε άλλοθι. Ο εκτελεστής αστυνομικός συνελήφθη και ήδη κρατείται, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, προέβη σε μια δραματική παρέμβαση. Φορτισμένος συναισθηματικά, ο πρόεδρος της Γαλλίας δεσμεύτηκε πως ο Νόμος θα εφαρμοστεί και ζήτησε να πρυτανεύσει η ηρεμία. Χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα «ασυγχώρητο δράμα».

Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική όμως. Οι συνομήλικοι του Nahel, οι οργανωμένοι αντιρατσιστές στην περιοχή της Ναντέρ και οι πολιτικοποιημένοι συμπολίτες του 17χρονου, κατέβηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα του Nahel ζητούσε δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου της. Το πρωί της Τετάρτης, κάλεσε όλους τους φίλους και συμπολίτες του γιου της να κατέβουν στις 14:00 στους δρόμους της Ναντέρ σε μια ειρηνική διαδήλωση διαμαρτυρίας.

The Val Fourré town hall set on fire this evening in Mantes-la-Jolie (78) #Nanterre #France #ValFourre #Francia pic.twitter.com/B6n9fAF6py

«Αυτό που είδατε το βράδυ που μας πέρασε ήταν μόνο η αρχή», δήλωναν το πρωί οι οργανωμένοι αντιρατσιστικοί πυρήνες στο προάστιο του Παρισιού.

Η υπόθεση Nahel από το βράδυ της Τρίτης είναι πρωτοσέλιδο σε όλα τα γαλλικά media. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο έντασης, η οποία κανείς δεν γνωρίζει ακόμη που θα οδηγήσει.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τρίτη το πρωί. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία, ανέφεραν πως το αυτοκίνητο του 17χρονου έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως, βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό- εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει για να φύγει.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» - δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει.

Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο.

Το θύμα υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

Τα επεισόδια

Ο θάνατος του εφήβου και οι περιστάσεις του προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή. Το βράδυ της Τρίτης ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έγιναν 15 προσαγωγές, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ως τη 01:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας).

Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικά» επεισόδια σε περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μολονότι η αστυνομία διαβεβαίωνε πως η κατάσταση βρισκόταν «υπό έλεγχο» λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η ένταση συνεχίστηκε και εξαπλώθηκε και σε άλλα προάστια στο βόρειο τμήμα του Παρισιού. Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικές» ταραχές στις περιοχές Ανιέρ, Κολόμπ, Σουρέν, Ομπεριβιλιέ, Κλισί-σου-μπουά και Μαντ-λα-Ζολί.

Στη Ναντέρ, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ωδείο, όπου επενέβη γρήγορα η πυροσβεστική. Στη Μαντ-λα-Ζολί, πήρε φωτιά νηπιαγωγείο.

Πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και αυτοκίνητα, καταστράφηκαν υπόστεγα αυτοκινήτων. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν επανειλημμένα χρήση δακρυγόνων.

BREAKING: Riots in Nanterre, France, after 17 year old was killed by police.pic.twitter.com/0Z44WnKCzQ